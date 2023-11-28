محافظ الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر "حياة كريمة" لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في قطاع غزة وتعزيز المشاركة في العمل العام والانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني والتزام على الجميع واجب أدائه، ووجه الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة وجميع القائمين عليها على تنفيذ العديد من المبادرات التي انبثقت عن مبادرة حياة كريمة.



جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس جامعة المنصوره ومديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية العقيد إسماعيل معوض، والعقيد علي جبريل، والعقيد محمد بدراوي، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والدكتور إبراهيم عبدالله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة المنصورة، والكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وأكد "مختار" أن الدولة المصرية كانت وما زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول وحتى الآن على مدار 75 عاما، وقدمت كل غالي ونفيس من أجل هذه القضية حيث قدمت شهداء للدفاع عن الأراضي الفلسطينية إبان العدوان عليها في حرب 1948 وكانت القضية الفلسطينية جزء من الحروب المتتالية التي خاضتها مصر حرب 1967 وحرب 1973، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم السياسي واللوجستي والمادي لأشقائنا في فلسطين وحقهم علينا لأننا شعب واحد تجمعنا لغة واحدة ودين واحد.

محافظ الدقهلية: مصر قامت بعمل العديد من التدخلات السياسية لحل القضية الفلسطينية منذ بدايتها

وأشار المحافظ، إلى أن مصر قامت بعمل العديد من التدخلات السياسية لحل القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن من خلال إجراء العديد من الحوارات والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر القاهرة للسلام الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وشارك فيه رؤساء وممثلي دول العالم لوقف العدوان على قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية نهائيا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال "مختار"، إنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي مرت بها دول العالم بوجه عام ومصر بوجه خاص جراء أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية قدمت الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول للعدوان على غزة

كافة أوجه الدعم والمساعدات لاشقائنا في قطاع غزة.



وواصل: “لقد قدمت مصر حتى الآن ما يقرب من 80% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلي القطاع من مختلف دول العالم سواء مساعدات غذائية أو طبية، بالإضافة إلي الدعم اللوجستي والسياسي من خلال فتح معبر رفح وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة”.

كما أكد مختار، أن القضية الفلسطينية ستظل هي المحور الأساسي والأهم لدى مصر والقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعلن ويصرح في كل مؤتمراته ولقاءاته عن استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية حتى يتم حلها نهائيا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع رفضه التام بتهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية الي مصر أو الاردن.

ودعا محافظ الدقهلية، جميع أبناء الدقهلية للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني علينا جميعًا تجاه وطننا.