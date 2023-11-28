الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق شابين قتلا فتاة وحاولا سرقتها والاعتداء عليها لمفتي الجمهورية بالمنصورة

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق شابين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لقتلهما فتاة بغرض سرقتها والتعدي عليها جنسيًا بعد وفاتها داخل منزلها بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وحددت جلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، وذلك في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.


وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، قد أحال كل من أحمد ع.ع.ال.أ.، 27 عامًا، وكريم خ.ال.، 26 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها أسماء أحمد محمد محمد رضوان، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث تهجموا على منزلها بعد وفاة والديها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها جنسيًا وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.

وبعد 7 سنوات من الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف غموض وملابسات القضية، وتم ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، بعد أن قيدت القضية ضد مجهول، وأحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

 

محكمة جنايات المنصورة المنصورة محافظة الدقهلية قتل فتاة احاله اوراق شابيين لفضيله المفتي

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: الانتهاء من 80%؜ من أعمال مشروع المشاية الجديد

وكيل "تعليم الدقهلية": تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لتخفيف الأعباء عن الأسر

الكشف على 200 مواطن ضمن حملة الصحة الشاملة للعيون بالمنصورة (صور)

بـ 24 لجنة عامة.. "الدقهلية" جاهزة لاستقبال 4.5 مليون ناخب خلال الاستحقاق الرئاسى

محافظ الدقهلية: نعمل جميعًا لتذليل العقبات التى تواجه شركات الدعاية والإعلان

محافظ الدقهلية يدعو للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

إحالة أوراق عامل للمفتي بعد قتل شخص وإصابة آخر بالدقهلية

المؤبد لـ"فرخة" قتل شابًا لجلوسه على دراجاته البخارية بالمنصورة

الأكثر قراءة

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"