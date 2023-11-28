محافظ الدقهلية: إقامة مشروعات استثمارية بهدف توفير فرص عمل جديدة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا للجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير العام المساعد، والمستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديري مديريات الإسكان، والتموين والزراعة، وكافة الإدارات المعنية بديوان المحافظة.

وتناول مختار، خلال الاجتماع الذي نظمته الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بإشراف عصام حجاج، مدير عام الإدارة، استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية وتعديل وإضافة أنشطة جديدة لمشروعات قائمة.

وقال مختار إن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة على المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كل الموافقات الفنية للأجهزة المختصة، مضيفا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات؛ بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وطالب مختار بضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية، مؤكدا الحرص على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مشدد على ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مصانع جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

الدقهلية محافظة كبيرة تتمتع بموقع جغرافي متميز

وأوضح مختار أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

وأضاف مختار أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

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