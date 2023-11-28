الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 500 طن مخلفات صلبة و1000طن ناتج تطهير مصارف وترع الدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.. 
 

وأكد "مختار" أنه تم رفع 500 طن مخلفات صلبه، 1000 طن ناتج تطهيرحرم المصارف والترع و120 طن أتربه، 610 طن مخلفات بلديه وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية ومدينة طلخا بمشاركة 18وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر، أجا، المنصورة، السنلاوين، بني عبيد، تمي الأمديد، محلة الدمنه، شربين، بلقاس ، دكرنس، منية النصر، ميت سلسيل، الكردي. 
 

من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة باشرت أعمالها باشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار بمشاركة خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة، فهمي علام بجهاز النظافة، مضيفا أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات  بجميع المناطق، مؤكدا أن العمل بالحملة استمر بمشاركة عدد 190 معدة نظافه بين لوادر وسيارات نقل قلاب حموله 1 و5 و10 و20 و25 طن قلاب وعدد من المكنسيات وسيارات مياه. 
 

 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار تنفيذ اعمال الحملة المكبرة المنصورة

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