محافظ الدقهلية: أهالينا لهم حق علينا ويجب العمل لتوفير كافة سبل الراحة لهم

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه وأيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية بسرعة توفير مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين علي مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم بمركز ومدينة نبروه لتفقد الحملة الميكانيكية ومقار اللجان الانتخابية لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين من كبار السن أمام مكتب البريد واقفين على الأقدام بدون أي مقاعد انتظار أو مظلات.

كما وجه "المحافظ " بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية وتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن والمقررة أيام 1 و2 من كل شهر.



وأكد "مختار" على أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات.

كما أكد "مختار" على أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أننا جميعًا تولينا مناصبنا لخدمة المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمراكز بلقاس ونبروه وطلخا



بينما قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمراكز بلقاس ونبروه وطلخا للوقوف علي مدي الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

حيث تفقد "المحافظ" مدرسة بلقاس الاعداديه بنين، ومدرسة نبروه للشئون الفندقية والخدمات السياحية، ومدرسة الشهيد إسلام البغدادي الإعدادية بنين بطلخا.

ووجه "مختار" لوكيل وزارة التربية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة واصلاح كافة التلفيات داخل المدارس وتكثيف أعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه "المحافظ" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير اماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

جانب من الجوله التفقدية