الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: الانتهاء من 80%؜ من أعمال مشروع المشاية الجديد

جانب من التفقد
جانب من التفقد

أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التنفيذ النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل، ويضم طريق ترفيهي وممشى سياحي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1،250 متر، ويتم تنفيذه على عدة مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا، يضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدرجات وألعاب الأطفال، وممشى سياحي على النيل، ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية. 

وشكر المحافظ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفسا مروريا ترفيهيا، والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل، ووجه أيضًا الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري على دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع.
 

محافظ الدقهلية:نسبة التنفيذ في القطاع الأول بطول 550 متر تجاوزت 80% من الأعمال

وأوضح المحافظ بأن نسبة التنفيذ في القطاع الأول بطول 550 مترا تجاوزت 80% من الأعمال وجاري الانتهاء من باقي الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه مختار بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وسور الكورنيش في القطاع الأول  للممشى السياحي خلال أسبوع من الآن ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، كما وجه بالعمل على التوازي في القطاع الثاني من خلال تثبيت التربة وصب البلاطات الخرسانية وميول الجسر وباقي الأعمال. 

وأيضا وجه المحافظ بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري. 

وأشار مختار إلى أن الهدف من مشروع امتداد المشاية الجديد هو خلق متنفس مروري ترفيهي للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.

جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
جانب من التفقد
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل تفقد اعمال تنفيذ المشروعات

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