"صحة الدقهلية": الكشف على 1619 مريضًا في قافلة علاجية بقرية الجزاير مركز جمصة

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



جرى توقيع الكشف على 1619 مريضًا وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة (2 باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم أسرة) والباقي داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.



جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 238، أطفال 222، جراحة 194، جلدية 156،أسنان 150،رمد 123،أنف وأذن 190، عظام 207 نسا وتنظيم 139.



كما تم إجراء عدد 222 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 92 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية، و105 حالات استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.