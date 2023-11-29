الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": الكشف على 1619 مريضًا في قافلة علاجية بقرية الجزاير مركز جمصة

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

جرى توقيع الكشف على 1619 مريضًا وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة (2 باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم أسرة)  والباقي داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.


جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 238، أطفال 222، جراحة 194، جلدية 156،أسنان 150،رمد 123،أنف وأذن 190، عظام 207 نسا وتنظيم 139.


كما تم إجراء عدد 222 تحليلًا مختلفًا  للمرضى، 92 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
 

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية، و105 حالات استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جانب من القافله
جانب من القافله
شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية تنظيم قافله طبيه علاجيه

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: إقامة مشروعات استثمارية بهدف توفير فرص عمل جديدة

حريق فى حظيرة أغنام بالدقهلية

رفع 500 طن مخلفات صلبة و1000طن ناتج تطهير مصارف وترع الدقهلية

صحة الدقهلية: مكافحة العدوى تختم فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

بلاغ يتهم تاجر ذهب ونجله بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه في الدقهلية

مصرع نجار مسلح سقط من أعلى سقالة خشبية في الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادى لـ 70 أسرة

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

كادت تتحول لمشاجرة بالأيدى.. كواليس جلسة حسام وإبراهيم حسن مع مسئولى المصرى

ضياء رشوان يكشف حجم المساعدات الإغاثية إلى غزة منذ 7 أكتوبر: النصيب الأكبر لمصر

هتك عرض زميلته وأبوه حرضه.. تفاصيل حبس شاب بالقطامية

"قطاع الأعمال": افتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم بالمحلة بعد انتخابات الرئاسة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس