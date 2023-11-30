وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على أن واقعة إحالة مدير مدرسه بميت غمر على خلفية عدم الانضباط فى العمل قيد التحقيقات مشيرًا إلى أنه سيتتظر نتيجة التحقيقات لاتخاذ العقاب المناسب.

وكان اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، قد قرر إحالة مدير مدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها رئيس المركز، اليوم الخميس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وأثناء مرور رئيس المركز على أحد المدارس، تبين وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفين، وتقرر إحالتهم للتحقيق، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، وتلافي أي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة.

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر دور المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي



شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس فعاليات مؤتمر دور المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعرض إنجازاته منذ توليه وحتى الآن بالدقهلية والذي ينظمه حزب حماة الوطن بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والدكتورة شيماء ابو الحمايل امين مساعد حزب حماة الوطن بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة شذا حماد أمين المرأة بحزب حماة الوطن بالدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعدد من كبير من أعضاء الحزب والمجلس القومي للمرأة وجامعة المنصورة.

وقال مختار، اتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي عبوره بمصر نحو بر الأمان رغم كل التحديات الدولية والإقليمية والمحلية التي واجهتها مصر وفي مقدمتها التحديات الأمنية وتوفير الأمن والاستقرار لمصر ولشعبها، بالإضافة إلي التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة جراء أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد المحافظ، على أن الرئيس السيسي يولي تمكين المرأة اهتمامًا كبيرًا فمنذ اول يوم عمل علي تمكينها في المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة.

ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولًا إلى رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.