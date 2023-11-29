الحماية المدنية بالدقهلية: السيطرة على حريق بشونة أرز بمركز نبروه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب في شونة قش أرز داخل قطعة أرض فضاء، بقرية 31 بصار التابعة للوحدة المحلية بالحفير بمركز نبروه.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شونة قش أرز بقرية 31 بصار بالحفير.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في شونة لقش الأرز داخل قطعة أرض فضاء بحوض الشرقي، على مساحة نصف فدان، ملك عبدالناصر فؤاد عبدالرحمن، وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأسفر الحريق عن التهام كمية من القش الموجودة بالمكان، ولم يتم تحديد السبب حتى الآن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

تفاصيل مصرع تاجر مواشى

لفظ تاجر مواشي في العقد السادس من عمره أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بإصابات بالغة في النخاع الشوكي والعمود الفقري وكسور وجروح متفرقة، وذلك بعدما صدمه شقيقه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية، بسبب خلافات بينهما على الميراث، بمدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول شخص يدعى محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في كريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط مباحث من جهودهم لضبط المتهم.