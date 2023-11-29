الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحماية المدنية بالدقهلية: السيطرة على حريق بشونة أرز بمركز نبروه

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب في شونة قش أرز داخل قطعة أرض فضاء، بقرية 31 بصار التابعة للوحدة المحلية بالحفير بمركز نبروه.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شونة قش أرز بقرية 31 بصار بالحفير.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في شونة لقش الأرز داخل قطعة أرض فضاء بحوض الشرقي، على مساحة نصف فدان، ملك عبدالناصر فؤاد عبدالرحمن، وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأسفر الحريق عن التهام كمية من القش الموجودة بالمكان، ولم يتم تحديد السبب حتى الآن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 

تفاصيل مصرع تاجر مواشى

لفظ تاجر مواشي في العقد السادس من عمره أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بإصابات بالغة في النخاع الشوكي والعمود الفقري وكسور وجروح متفرقة، وذلك بعدما صدمه شقيقه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية، بسبب خلافات بينهما على الميراث، بمدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول شخص يدعى محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في كريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط مباحث من جهودهم لضبط المتهم.

قوات الحماية المدنية الدقهلية السيطرة علي حريق قرية 31 بصار مركز الستاموني

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر "حياة كريمة" لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

إحالة أوراق شابين قتلا فتاة وحاولا سرقتها والاعتداء عليها لمفتي الجمهورية بالمنصورة

محافظ الدقهلية: الانتهاء من 80%؜ من أعمال مشروع المشاية الجديد

وكيل "تعليم الدقهلية": تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لتخفيف الأعباء عن الأسر

الكشف على 200 مواطن ضمن حملة الصحة الشاملة للعيون بالمنصورة (صور)

بـ 24 لجنة عامة.. "الدقهلية" جاهزة لاستقبال 4.5 مليون ناخب خلال الاستحقاق الرئاسى

محافظ الدقهلية: نعمل جميعًا لتذليل العقبات التى تواجه شركات الدعاية والإعلان

محافظ الدقهلية يدعو للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

كادت تتحول لمشاجرة بالأيدى.. كواليس جلسة حسام وإبراهيم حسن مع مسئولى المصرى

هتك عرض زميلته وأبوه حرضه.. تفاصيل حبس شاب بالقطامية

تفاصيل اجتماع المبعوث الأممى لليمن بمسئولين فى عمان لتعزيز عملية السلام

إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم بطريق قرية حلفا بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس