محافظ الدقهلية يدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا بالجهاز التنفيذي للمحافظة والأجهزة الأمنية للوقف علي مدي استعداد المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عصام الدين احمد مساعد مدير أمن الدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقال مختار، نسعي جميعًا لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كما عهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائمًا تضرب اروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة.



كما قال المحافظ، ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره.



وأوضح مختار، بأن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).



تفاصيل الاستعدادات

ووجه المحافظ، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال فتح غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتوفير الأثاث المناسب للجان، وشحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع قبل الانتخابات، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي، والتأكيد على تسوية وتمهيد الطريق المؤدى إلى اللجان، وعمل مظلات أمام اللجان واستراحات للمواطنين، ونظافة الشوارع والأماكن المحيطة باللجان، وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة، ورفع الاشغالات القريبة من اللجان وحول المدارس، وحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحرك للمواطنين كبار السن الغير قادرين والمعاقين وذوي الهمم، والمرور الميداني المستمر على جميع مقار اللجان العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ونظافة المدرسة و(المعهد) وأماكن اللجان بصفة دورية، وتوفير عامل بالمدرسة و(المعهد) وحضور مدير المدرسة و(المعهد) لتوفير احتياجات اللجان طول فترة الانتخابات، وتوفير مولد كهرباء بالمدرسة و(المعهد) والتأكد من جاهزيته، وتقليم الأشجار وعمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان، وصيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها، وعمل فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات، وتوفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أي مشاكل في حينها، توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأولية، وحضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات، وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة وكذا المستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي طوارئ، وتفعيل خطة الطوارئ استعدادا للانتخابات بالأماكن الهامة والحيوية وبالقرب من مقار اللجان، وموافاة المحافظة بأماكن تمركز سيارات الإسعاف ورقم تليفون المسؤول عنها.

كما تم اخطار السادة رؤساء الوحدات المحلية بأماكن التمركز وتليفون المسؤول عنها، والمرور على محولات الكهرباء وصيانتها والعمل على صيانة الأسلاك والتوصيلات، وإلغاء قطع التيار الكهربائي أثناء سير العملية الانتخابية، وتوفير سيارات طوارئ للصيانة الفورية حال وقوع أزمة، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وصيانة الأعطال في حينها، والتأكيد على ضرورة عدم قطع المياه أثناء العملية الانتخابية، وتوفير سيارات كسح مياه بنسبة كبيرة حال سقوط الأمطار، ومراجعة الصرف الصحي وتطهير البلاعات بصفة دورية، وتطهير خزانات المياه بجميع اللجان.