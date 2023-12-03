محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمراكز بلقاس ونبروه وطلخا

تفقدالدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمراكز بلقاس ونبروه وطلخا للوقوف علي مدي الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وتفقد محافظ الدقهلية مدرسة بلقاس الاعداديه بنين، ومدرسة نبروه للشئون الفندقية والخدمات السياحية، ومدرسة الشهيد إسلام البغدادي الاعداديه بنين بطلخا.



التوجيه بسرعة صيانة وإصلاح كافة التلفيات داخل المدارس

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التربية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة واصلاح كافة التلفيات داخل المدارس وتكثيف اعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وقال " مختار " ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

جانب من التفقد