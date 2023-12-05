أجندة فعاليات بيت السنارى" فى ديسمبر

أعلن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أجندة فعالياته الثقافية، خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تضمنت عددًا من الفاعليات والأنشطة الثقافية الهامة.

أجندة الفعاليات الثقافية "بيت السنارى" فى شهر ديسمبر الجارى

ففي يوم 7 ديسمبر، يعرض البيت الأثري، فيلم بعنوان "نور على نور" في تمام الساعة 7 مساءً.

أما يوم 10 ديسمبر، فيفتتح بيت السناري، فاعليات معرض كم النيل وحفل موسيقى في تمام الساعة 6 مساءً.

وفي يوم 12 ديسمبر تستمر فاعليات معرض كم النيل بالإضافة إلى إقامة حفل موسيقي في تمام الساعة 6 مساءً.

وفي يوم الأحد 17 ديسمبر، يقيم المنزل ندوة بعنوان: "مشاركة الشباب: بناء الأمل ومواتجهة الشائعات" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، في تمام الساعة 6 مساءً.

أما يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، فيقيم البيت ندوة بعنوان "العدل والظلم في الفكر الصوفي"، تقدمها الدكتورة ريم بسيوني، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

بالإضافة إلى عدد من الندوات والورش الفنية المتنوعة بالجدول التالي.

عن بيت السناري:

يعود بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناء على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

كما ينظم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها من الفاعليات الثقافية المهمة.