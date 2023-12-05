الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجندة فعاليات بيت السنارى" فى ديسمبر

بيت السناري
بيت السناري

أعلن  بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أجندة فعالياته الثقافية، خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تضمنت عددًا من الفاعليات والأنشطة الثقافية الهامة.

أجندة الفعاليات الثقافية "بيت السنارى" فى شهر ديسمبر الجارى

ففي يوم 7 ديسمبر، يعرض البيت الأثري، فيلم بعنوان "نور على نور" في تمام الساعة 7 مساءً.

أما يوم 10 ديسمبر، فيفتتح بيت السناري، فاعليات معرض كم النيل وحفل موسيقى في تمام الساعة 6 مساءً.

وفي يوم 12 ديسمبر تستمر فاعليات معرض كم النيل بالإضافة إلى إقامة حفل موسيقي في تمام الساعة 6 مساءً.

وفي يوم الأحد 17 ديسمبر، يقيم المنزل ندوة بعنوان: "مشاركة الشباب: بناء الأمل ومواتجهة الشائعات" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، في تمام الساعة 6 مساءً.

أما يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، فيقيم البيت ندوة بعنوان "العدل والظلم في الفكر الصوفي"، تقدمها الدكتورة ريم بسيوني، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

txt

"تجربة ابن عطاء الله".. ندوة لـ ريم بسيوني في بيت السناري

txt

معرض فني وندوات.. أجندة فعاليات بيت المعمار المصري خلال ديسمبر 2023

بالإضافة إلى عدد من الندوات والورش الفنية المتنوعة بالجدول التالي.

عن بيت السناري:

يعود بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناء على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

كما ينظم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها من الفاعليات الثقافية المهمة.

بيت السناري بمكتبة الإسكندرية ديسمبر الفعاليات الثقافية حفل موسيقي

مواد متعلقة

"الأستاذ بشير الكحلي".. رواية جديدة لمينا عادل عن المصرية اللبنانية

غدًا.. تنظيم "مصر من الحضارة القديمة إلى الميتافيرس" بجامعة القاهرة

الليلة.. "مقومات النجاح في النهضة الاقتصادية اليابانية" على طاولة "الحرية للإبداع" بالإسكندرية

الكاتبة مريم حسين تكشف سر اسم روايتها الجديدة "السيرة قبل الأخيرة للبيوت"

لمحبى الآثار.. جولة بـ"متحف النوبة" أشهر المعالم السياحية فى أسوان (صور)

معرض فني وندوات.. أجندة فعاليات بيت المعمار المصري خلال ديسمبر 2023

تزوج 4 مرات وامتد نشاطه العسكري إلى بلاد النوبة.. ما حكاية الملك "تيتي"؟

"الأعلى للثقافة" ينظم مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة