لو فاتك الترند|مستشفيات غزة "تنزف".. واعترافات المتهم فى حادث أشرف عبدالغفور

تنوّعت أخبار الترند اليوم ما بين أخبار عن فلسطين وسياسة واقتصاد ورياضة وفن، وترصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية.

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

أعلن المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة ارتفاع أعداد الشهداء إلى 15899 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، 70% منهم نساء وأطفال.

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عضو بالتنسيقية: ارتياح شديد لدى الناخبين خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة بالخارج

قال د.محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا لاحظنا ارتياحا شديدا لدى الناخبين خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، وخاصة في الدول العربية، يوم الجمعة لأنه يوم إجازة لأغلب الدول العربية.

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القاهرة الإخبارية: شاحنتا وقود تدخلان قطاع غزة عبر معبر رفح

عرضت القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن شاحنتي وقود تدخلان قطاع غزة عبر معبر رفح من مصر متجهة إلى غزة.

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"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

أدلى الفنان التشكيلي المتهم بالتسبب في الحادث الذي أودى بحياة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، التي ترقد بالمستشفى حاليًا، بأقواله، اليوم أمام جهات التحقيق.

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قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة المقبلة.

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وزيرة التعاون الدولى تؤكد أهمية تخصيص يوم للصحة خلال مؤتمر المناخ

شاركت خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 28، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «تمويل المناخ والصحة: تعزيز دور بنوك التنمية والمؤسسات الدولية».

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صحة الشيوخ: العدوان الإسرائيلى على غزة تحول لجريمة إبادة حقيقية

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاق المدى وتحول لجريمة إبادة حقيقية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته قبل الانفجار التام.

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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تطوير فندق "الريتز-كارلتون بالم هيلز" في "غرب القاهرة"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "بالم هيلز للتعمير" وشركة "ماريوت الدولية" للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية "الريتز كارلتون بالم هيلز" في منطقة غرب القاهرة، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

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