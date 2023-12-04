الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

غزة
غزة

أعلن المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 15899 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، 70% منهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، إن مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، مطالبًا بتفعيل القانون الإنساني لحماية المستشفيات.

وكانت دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم، إلى التوصل لحل يسمح بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار داخل غزة، بما يسمح لإيصال المزيد من المساعدات والخدمات الطبية لسكان القطاع.

وأكدت المنظمة أن الهدنة التي استمرت 7 أيام، كانت بمثابة أول مؤشرات الإنسانية في دوامة العنف التي عصفت بغزة لأسابيع طويلة، لكنها ليست حلًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن أي هدنة في هذا الصدد "مُرحب بها"، شريطة أن تسمح لسكان القطاع بالوصول إلى الإمدادات الطبية والغذاء والمياه.

ولفتت إلى أن إسرائيل أظهرت تجاهلًا صارخًا في حماية مستشفيات قطاع غزة، مُشددة على ضرورة إيقاف الهجمات الدموية التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت المنظمة الدولية الحكومة الإسرائيلية بوقف الهجمات الدموية على المدنيين الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلى المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة مستشفيات غزة

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