عضو بالتنسيقية: ارتياح شديد لدى الناخبين خلال المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا لاحظنا ارتياحا شديدا لدى الناخبين خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، وخاصة في الدول العربية، يوم الجمعة لأنه يوم إجازة لأغلب الدول العربية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" اليوم الإثنين، أنه كانت هناك إشادة كبيرة من المواطنين بالخارج لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، واعتبروا ذلك خطوة جيدة جدا لتخطي عقبة كانت موجودة في الاستحقاقات السابقة.

ولفت إلى أنه كان هناك إقبال كثيف يوم الجمعة، وهو اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، وكان الإقبال ملحوظا من الشباب والسيدات، بينما يوم الأحد كان الإقبال كثيفا في البلاد الأوروبية وأمريكا وأستراليا، نظرا لأن يوم الإجازة هناك يوم الأحد.

وأوضح أن الشباب أكثر من شاركوا في العملية الانتخابية، وذلك من خلال حرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.