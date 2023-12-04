الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالتنسيقية: ارتياح شديد لدى الناخبين خلال المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا لاحظنا ارتياحا شديدا لدى الناخبين خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، وخاصة في الدول العربية، يوم الجمعة لأنه يوم إجازة لأغلب الدول العربية.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" اليوم الإثنين، أنه كانت هناك إشادة كبيرة من المواطنين بالخارج لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، واعتبروا ذلك خطوة جيدة جدا لتخطي عقبة كانت موجودة في الاستحقاقات السابقة.

 

ولفت إلى أنه كان هناك إقبال كثيف يوم الجمعة، وهو اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، وكان الإقبال ملحوظا من الشباب والسيدات، بينما يوم الأحد كان الإقبال كثيفا في البلاد الأوروبية وأمريكا وأستراليا، نظرا لأن يوم الإجازة هناك يوم الأحد.

وأوضح أن الشباب أكثر من شاركوا في العملية الانتخابية، وذلك من خلال حرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

تنسيقية عضو الناخبين الانتخابات الرئاسية 2024 الدول العربية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: شاحنتا وقود تدخلان قطاع غزة عبر معبر رفح

القاهرة الإخبارية: وصول 23 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر

القاهرة الإخبارية: أكثر من 30 شهيدًا فى قصف الاحتلال منازل بـ"الزيتون والشجاعية"

الخارجية الألمانية: على إسرائيل تجنب وقوع قتلى مدنيين والالتزام بالقانون الإنسانى الدولى

القاهرة الإخبارية: أكثر من 50 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد لدخول غزة

القاهرة الإخبارية: وصول 16 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر

القاهرة الإخبارية: وصول 250 شخصًا من حاملى الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": دبابات إسرائيلية تغلق طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه

الأكثر قراءة

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

اعترافات مثيرة لمجندين إسرائيليين تكشف سر استهداف المدنيين فى غزة

حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

تفاصيل التقرير الطبى الصادر من مستشفى الشيخ زايد بسبب وفاة أشرف عبدالغفور

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة