القاهرة الإخبارية: شاحنتا وقود تدخلان قطاع غزة عبر معبر رفح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، قبل قليل، يفيد بأن شاحنتي وقود تدخلان قطاع غزة عبر معبر رفح من مصر متجهة إلى غزة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، طلب الجيش الاحتلال من الناس إخلاء عدة مناطق جنوب شرق خان يونس، وهي مدينة في جنوب غزة، حيث بحث الكثيرون عن مأوى في الأسابيع الأخيرة.

جيش الاحتلال يطلب من الناس التحرك جنوبًا

وقال الجيش، في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "من أجل سلامتكم، ندعوكم للانتقال إلى مراكز إيواء النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، الشابورة، الزهور، وتل السلطان، ليس من الواضح عدد الأشخاص في غزة الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأن الكهرباء والوصول إلى الإنترنت لا يمكن الاعتماد عليهما بسبب الحرب".