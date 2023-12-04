القاهرة الإخبارية: أكثر من 30 شهيدًا فى قصف الاحتلال منازل بـ"الزيتون والشجاعية"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا يفيد بأن أكثر من 30 شهيدا سقطوا في قصف الاحتلال منازل في حي الزيتون والشجاعية.

أكثر من 30 شهيدًا في قصف الاحتلال منازل حي الزيتون والشجاعية

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في وقت سابق اليوم، من مغبة استمرار العدوان الذي وصفه بالوحشي على قطاع غزة، الذي سيؤدي إلى خروج سائر مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العنيفة على قطاع غزة بعد هدنة استمرت 7 أيام تم تجديدها لمرتين.