صحة الشيوخ: العدوان الإسرائيلى على غزة تحول لجريمة إبادة حقيقية

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاق المدى وتحول لجريمة إبادة حقيقية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته قبل الانفجار التام.

المطالبة بالضغط على إسرائيل

وطالب خضير، في تصريحات صحفية له اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهها أهل القطاع، لافتا إلى أن الأمور تتفاقم والأزمة الإنسانية داخل القطاع أصبحت حادة وغير متصورة.

عاد أكثر وحشية ودموية

وأشار د. خضير إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد إنهاء الهدنة عاد أكثر وحشية ودموية، ويستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتحويلها في لحظات إلى ركام، لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية مع قطاع غزة. قائلا: إن إسرائيل وحكومتها تلعب بالنار ولا يمكن قبول هذا أبدا، ومصر ثوابتها واضحة في رفض التهجير.

ونوه وكيل صحة الشيوخ إلى الخسائر الإنسانية الفادحة مع سقوط قرابة 16 ألف شهيد وخسائر اقتصادية مروعة، وهو ما ينبغي وقفه بأقصى سرعة والضغط على حكومة الاحتلال من جانب المجتمع الدولي.

واختتم بالإشادة بالجهود المصرية لإقرار الهدنة الإنسانية الأولى، والعمل المتواصل من جانب القيادة السياسية المصرية، والجهود المتواصلة لإقرار هدنة إنسانية ثانية وتخفيف وطأة الحرب والقتال في غزة، محذرا من أن حكومة الاحتلال تبحث عن انفجار وحرب شاملة في المنطقة، وستكون هى أول من ستعاني منها بقوة وأكثر المتضررين.

وقد وسَّعت إسرائيل رقعة الحرب في قطاع غزة، مع إعلانِها بَدء عمليّة برية في جنوبه، وهي العملية التي يصفها خبراء عسكريون بأنها "خطّة توسيع المحاور" لتحسين شروط التفاوض.

فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من أن المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة قد تؤدي إلى ظهور المزيد من المتمردين، ويستبدل "النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".