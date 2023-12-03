رد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على سؤال هل ستحقق إسرائيل سيناريو التهجير القسري من خلال جعل الحياة غير ممكنة في غزة، قائلًا إن جيش الاحتلال هدم أكثر من 50% من المساكن، والفلسطينيون نزحوا من الشمال إلى الجنوب، والآن من الجنوب إلى أماكن أخرى، ولا يعرفون إلى أين يذهبون.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن سيناريو التهجير غير مطروح، رغم معطيات الواقع، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن النزوح غير مقبول، وغير مقبول حل القضية الفلسطينية على حساب مصر، هذا أمر لا يقبله الفلسطينيون ولا تقبله مصر.

وبالنسبة لإمكانية استئناف المفاوضات، قال مسلم، إن الكل يعلم أن المفاوضات لن تتم إلا بضغط أمريكي، والضغط الأمريكي الحالي غير كافي، مردفا: "الجميع يعلم أن نتنياهو سيتمسك بالحرب، وهو مستمر في انتهاكه الصارخ لجميع القيم، والمجتمع الدولي يصدر تصريحات متوازنة لكن الفعل سلبي".