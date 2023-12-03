محمود مسلم يفجر مفاجأة صادمة عن خرائط إخلاء السكان من غزة

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل قبل الهدنة كانت تضرب شمال غزة وتطالبهم بالنزوح إلى الجنوب، الآن تضرب في كل مكان، وفي خان يونس وفي الشمال، وتتحدث عن مناطق عازلة، وتوزع اليوم خرائط تطالب الفلسطينيين بالنزوح.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "كيف يصدق الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي، وهو يطالبهم أن يذهبوا إلى المدارس ثم يقصفون المدارس".

وأكد أن الأمور بعد الهدنة أصعب، الضرب مستمر، أعداد الشهداء في تزايد، المجتمع الدولي عاجز، والخطاب الأمريكي متناقض، وهناك مسافة بين ما يردده المسئولون الأمريكيون، وبين ما يفعلونه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن خرائط إخلاء السكان من غزة تدل على نية إسرائيل على التهجير رغم الرفض الأمريكي والأوروبي والمصري، فالضرب المستمر سيؤدي إلى نزوح الناس تلقائيًا، والأمور أصبحت أكثر شراسة وغشمًا وعجزًا دوليًا.

واختتم: "كنا نأمل أن تستمر الهدنة، لكن إسرائيل عادت أشرس، وتنتهك القانون الدولي بشكل فاضح".

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