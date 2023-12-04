الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مدينتي تستضيف معرض " الأبد هو الأن 03 " الفني تحت اشراف وزارتي السياحة والخارجية واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

جريدة الدستور

يستضيف اوبن اير مول - مدينتي معرض فني بمناسبة ختام النسخة الثالثة من المعرض الدولي "Forever Is Now 03"، الذي نظمته مؤسسة "ارت دي ايجيبت" في منطقة هضبة الاهرامات بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم.

ويضم المعرض أعمالًا فنية مختلفة ومتنوعة ما بين لوحات ومنحوتات وغيرها من الأعمال الفنية المعاصرة التي تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي. ويهدف المعرض الى الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

ويقام المعرض الفني في اوبن اير مول في الفترة من ٢: ٩ ديسمبر، تحت اشراف وزارتي السياحة والاثار والخارجية والمنظمة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو.

ويقام المعرض الفني في مدينتي برعاية مجموعة طلعت مصطفى، في ضوء رؤية المجموعة لان تصبح مدينتي منارة للثقافة والفنون في شرق القاهرة، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تسهم في نشر الفن والابداع وتبادل الثقافات بين الشعوب.

حيث استضافت مدينتي خلال الاعوام الماضية ٥ نسخ لسمبوزيوم دولي للنحت بمشاركة اشهر فناني النحت في العالم، وكانت من اهم الملتقيات الابداعية في مصر، ما يسهم في تشجيع الشباب على تنمية المواهب والقدرات الفنية. كما استضافت مدينتي معرضا للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب لتشجيع السكان على القراءة. كما تستضيف مدينتي ندوات ثقافية بشكل دوري، كل ذلك ايمانا من مجموعة طلعت مصطفى بأهمية نشر الفن والثقافة بين قاطني المدينة وبناء الهوية الثقافية للاجيال القادمة ورفع الوعي وخلق اجيال من المبدعين، بما يوفر عناصر جودة حياة ويحقق مفهوم الاستدامة في مدينتي، ويسهم في بناء الانسان وتنمية المجتمع في كافة المجالات.

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