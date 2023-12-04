قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الإدارة بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن استمرار معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

قرار الإدارة

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إنه بدأ التفكير في تأجيل فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي جديد واستمرار معتمد جمال لنهاية الموسم، لافتًا إلى أن هناك تجانسًا بين معتمد جمال واللاعبين والجهاز المعاون والأولوية حاليا في الحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق.

وشدد على أن الإدارة لن تنظر في أي سيرة ذاتية في الوقت الحالي ومعتمد جمال مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

وتغلب الزمالك برباعية نظيفة على سوار الغيني بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري نايل.



وأعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي :" بذلنا قصارى جهدنا للفوز في لقاء اليوم، لأن أبو سليم الليبي يمتلك ثلاث نقاط وساجرادا الأنجولي نفس الأمر، والفوز كان مهما من أجل اعتلاء صدارة المجموعة".

وتابع قائلاً:" سنغلق ملف مباريات الكونفدرالية من أجل الاستعداد لمباراة الدوري المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات".

وأضاف القائم بأعمال المدير الفني:"نتحدث مع اللاعبين على وجود شكل فني خاص من أجل ضمان وصول أغلب الهجمات لمرمى المنافس، والأداء الهجومي للفريق يتحسن بتوالي المباريات".

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على ظهور الفريق دفاعياً بشكل أفضل وفي حال فقدان الكرة نستعيدها بشكل سريع مما ساهم في عدم تشكيل خطورة على مرمى الزمالك.

وتابع قائلا:" قبل المباراة بيوم نحرص على تقليل الطلبات الفنية من اللاعبين للحفاظ على تركيزهم.

وأضاف :" أحمد مجدي من أبنائي وكنت أقوم بتدريبه منذ ٢٠ عاماً، وهو من المدربين المتميزين وأفتقده اليوم ولكن غيابه لم يشكل علينا ضغطاً، وتحدثنا معه بشأن سفره إلى ويلز للحصول على الرخصة التدريبية".

وقال معتمد جمال:" الزمالك نادٍ كبير وسنلعب على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، والفرق الكبيرة تلعب دائما على البطولات، ونخوض كل البطولات من أجل التتويج بها".

وتابع:" كنت أريد خروج "زيزو" و"دونجا" من المباراة لمنحهما راحة ولكن تعرض أكثر من لاعب للإصابة حال دون ذلك، والفريق سيحصل على راحة غداً لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس".



واختتم تصريحاته:"شرف لي أن تنادي جماهير الزمالك بأسمي، ونعمل على اسعادهم بشكل مستمر، وفريق تحليل الأداء المتواجد معنا يقومون بعمل كبير خلال الفترة الماضية وينفذون ما نطلبه منهم".

