الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| الكونفدرالية.. الزمالك يواصل انطلاقته الأفريقية المميزة برباعية في شباك سوار الغيني

الزمالك
الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انطلاقته الأفريقية المميزة ببطولة الكونفدرالية، بعد الفوز على سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف نظيف، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط ويأتي فريق سوار في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو وشيكابالا وسيف الجزيري وإبراهيما نداي في الدقائق 8 و30 و51 و75 من عمر المباراة.

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أحداث الشوط الأول

وكان الزمالك قد استهل المباراة بضغط قوي، وسدد شيكابالا كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة السابعة، محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عمر جابر إلى داخل منطقة الجزاء فشل أحمد سيد زيزو في السيطرة عليها لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة الثامنة نجح الزمالك في التقدم بعد عرضية من شيكابالا قبل أن يحولها زيزو برأسه في الشباك.

جاء الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 30 بعد مراوغة رائعة من شيكابالا قبل أن يسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق الغيني.

بطاقة صفراء للاعب أبوبكر كونتي بعد تدخل قوي على نبيل عماد في منتصف الملعب.

في الدقيقة 43 بطاقة صفراء للاعب محمود علاء بعد تدخل قوي على المنافس.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك استهل الشوط الثاني بقوة وسدد سيف الجزيري  الكرة من أمام المرمى ولكن ارتطمت في العارضة ثم شتتها الدفاع لخارج الملعب.

وجاء الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة 51 بعما أرسل زيزو الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها نبيل عماد برأسية من على القائم الأول ليقابلها الجزيري برأسية من على القائم الثاني لتمر الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 62، سيد عبد الله انطلق بالكرة على الجانب الأيسر ومرر الكرة للاعب ناصر منسي أمام المرمى الذي سدد الكرة في جسد أحد المدافعين ثم تابعها إبراهيما نداي بتسديدة ارتطمت في جسد المدافع ومرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 72، بطاقة حمراء للاعب أبوبكر ياتارا بعد تدخل قوي على زيزو، ليستكمل سوار المباراة بعشرة لاعبين.

وتمكن إبراهيما نداي من تسجيل الهدف الرابع لصالح الزمالك في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعدما أرسل سيد نيمار تمريرة بينية للاعب إبراهيما نداي انفرد على أثرها بالحارس ثم سدد نداي الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.
 

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