الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على سوار الغيني بهدفى زيزو وشيكابالا

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسوار الغيني بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو وشيكابالا في الدقيقتين 8 و30 من عمر الشوط.

وكان الزمالك قد استهل المباراة بضغط قوي، وسدد شيكابالا كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة السابعة، محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عمر جابر إلى داخل منطقة الجزاء فشل أحمد سيد زيزو في السيطرة عليها لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة الثامنة نجح الزمالك في التقدم بعد عرضية من شيكابالا قبل أن يحولها زيزو برأسه في الشباك.

جاء الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 30 بعد مراوغة رائعة من شيكابالا قبل أن يسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق الغيني.

بطاقة صفراء للاعب أبوبكر كونتي بعد تدخل قوي على نبيل عماد في منتصف الملعب.

في الدقيقة 43 بطاقة صفراء للاعب محمود علاء بعد تدخل قوي على المنافس.

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تشكيل الزمالك لمواجهة سوار

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد عبدالغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

حكم مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفيدرالية

يدير مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفيدرالية، الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني من ليسوتو، ومعهم الجنوب إفريقي جيل ألفريد شافاني حكمًا رابعًا.

ترتيب الزمالك في كأس الكونفيدرالية

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد ثلاث نقاط، خلف ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وتضم المجموعة الثانية في كأس الكونفيدرالية أندية الزمالك، ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، سوار كويا الغيني وأبوسليم الليبي.