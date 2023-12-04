الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

الفنان أشرف عبدالغفور
الفنان أشرف عبدالغفور

أدلى الفنان التشكيلي المتهم بالتسبب في الحادث الذي أودى بحياة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، التي ترقد بالمستشفى حاليًا، بأقواله، اليوم الإثنين، أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم: "والله ما كنت أقصد، لأني فوجئت بعربيته أمامي وصدمته من غير ما أقصد عشان كنت بفادي نفسي من عربية تانية".

وأضاف: "أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنّقت عليا، ففوجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك".

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وجهت النيابة للمتهم "مهند.أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في  الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. 

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات. 

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي وجرى محاولات إسعافهما ولكن أشرف عبدالغفور توفي.

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تفاصيل التقرير الطبى الصادر من مستشفى الشيخ زايد بسبب وفاة أشرف عبدالغفور

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حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

أشرف عبد الغفور وفاة أشرف عبد الغفور خبطته غصب عني سيارة الفنان أشرف عبد الغفور النيابة العامة

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