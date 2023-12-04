تفاصيل التقرير الطبى الصادر من مستشفى الشيخ زايد بسبب وفاة أشرف عبدالغفور

بيّن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي إصابات الفنان أشرف عبدالغفور، التي تسببت في وفاته.

وقال التقرير الطبي: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفى على إثر ذلك.

وأمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم "مهند. أ"، 33 سنة، فنان تشكيلي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبدالغفور الصحية لسماع أقوالها.

هوية المتسبب في الحادث

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية المتسبب في الحادث، الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات، التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته، وستتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبدالغفور من الخلف، مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

وكانت زوجة أشرف عبدالغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي وجرت محاولات إسعافهما، ولكن أشرف عبدالغفور توفي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور، وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عامًا، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.