الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

عربة الفنان أشرف
عربة الفنان أشرف عبدالغفور

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وجهت النيابة للمتهم "مهند.أ"، 33 سنة، فنان تشكيلي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبدالغفور الصحية لسماع أقوالها. 

هوية المتسبب 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، بتصادم سيارتيهما بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، في أكتوبر.

وأشارت التحريات، التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي، وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته، وستتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق. 

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبدالغفور من الخلف، مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات. 

وكانت زوجة أشرف عبدالغفور رفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرت محاولات إسعافهما، ولكن أشرف عبدالغفور توفي.

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجّه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى، وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور، وكان رفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز 81 عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

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