زكى عباس: انطلاق فعاليات إيديكس 2023 يعكس قدرات مصر العسكرية والدفاعية

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الدولي الثالث إيديكس 2023.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن انطلاق النسخة الثالثة من معرض "إيديكس" يعكس قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى.

46 دولة مشاركة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تشارك أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة؛ لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو، كما يشهد رفع الستار للمرة الأولى عن عدد من الأسلحة الحديثة التي تم تصنيعها بأيدٍ مصرية.

تعزيز التواصل مع دول العالم

وأكد النائب زكي عباس أن إقامة المعارض الدولية في مصر تعطي فرصة متميزة للتواصل مع كافة دول العالم، وتمكننا من الترويج لاسم مصر عالميا، كما أنها تبعث برسائل إيجابية لمختلف دول العالم لتعزيز سمعة مصر المتميزة عالميا.

أمن واستقرار مصر

وتابع عضو مجلس النواب أن استضافة مصر النسخة الثالثة من المعرض في الظروف الراهنة تأكيد على أمن واستقرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

يشار إلى أنه انطلقت، اليوم، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى يتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية داخل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة.