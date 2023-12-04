الرئيس السيسى يرحب بالقادة الأفارقة خلال جولته بمعرض "إيديكس 2023"

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي وألقى التحية على القادة الأفارقة خلال جولته التفقدية بالمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2023".

وكان الرئيس السيسي وصل، قبل قليل، إلى دار المنارة للمناسبات لحضور المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2023".

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.