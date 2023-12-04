قائد القوات البحرية يسلم الرئيس السيسى هدية تذكارية خلال افتتاح "إيديكس 2023"

سلم الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي مجسمًا لفرقاطة من طراز "جوويند"، كهدية تذكارية وذلك خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وتعد الفرقاطة من طراز "جوويند" من أهم القطع البحرية التى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة "Naval Group" الفرنسية، التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

مميزات الفرقاطة من طراز "جوويند"

وتمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات، وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء.

وكان الرئيس السيسي وصل، قبل قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".