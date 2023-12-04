بث مباشر لانطلاق معرض "إيديكس 2023"

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لانطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.