الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبث لقطات حية لقصف عنيف على مناطق شمال غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في بث مباشر، لقطات حية لقصف مكثف من طيران ومدفعيات قوات الاحتلال الإسرائيلية الثقيلة في مناطق شمال قطاع غزة.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أكد متحدث باسم جيش الاحتلال مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في المعارك الدائرة وسط وشمال قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15523 شهيدًا

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتي أمس إلى 15523 شهيدا، وإصابة 41316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.

 

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