الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بغزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 جنود في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أكد متحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في المعارك الدائرة وسط وشمال قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ اطلق من قبل طائرة استطلاع اسرائيلية، وفي استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

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