الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة الصحة فى غزة: عشرات الشهداء تحت الأنقاض لا نستطيع إخلاءهم

جريدة الدستور

تحدث منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة بعد انتهاء الهدنة يوم الجمعة الماضي.

وقال البرش، خلال حوار خاص لفضائية "الغد"، اليوم الأحد، إن هناك عشرات المجازر التي ارتكبها الاحتلال شمالي غزة، خلّفت مئات الجرحى في حالات خطيرة وصلت إلى مستشفى كمال عدوان، متابعًا أن هناك شهداء تحت الأنقاض لا نستطيع إخلاءهم من تحت الهدم.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارًا، لافتًا إلى أن الاحتلال هدد مرضى غسيل الكلى في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى خروجهم منه.

تفجير 3 عبوات ناسفة فى نقطة تمركز لجنود الاحتلال بمنطقة جحر الديك

وكانت قد أعلنت كتائب عزالدين القسام، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديًا إسرائيليًا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديًا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال، وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

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