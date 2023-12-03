الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشهاد 3 أطباء ومسعفين فى قصف للاحتلال على غزة

قصف
قصف

أفاد الدكتور أحمد مهنا، مدير مستشفى "العودة"، بارتقاء 3 أطباء ومسعفين في قصف شمالي قطاع غزة، اليوم، حسب فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

"أطباء بلا حدود" تفقد طبيبين خلال عملهما فى مستشفى العودة

وفي السياق، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس الماضي، إن الهدنة غير كافية إلا إذا أدت إلى وقفٍ كامل وغير مشروط لإطلاق النار، فيما كشفت عن أن إسرائيل استهدفت عياداتها في محيط مستشفى الشفاء.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن أنها فقدت اثنين من أطبائها خلال عملهما في مستشفى العودة.

مستشفى العودة قطاع غزة ارتقاء 3 أطباء ومسعفين بقصف شمالي قطاع غزة

مواد متعلقة

الأونروا: الأمراض المعوية فى قطاع غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف

وصول عدد كبير من الشهداء لمستشفى المعمدانى بسبب الغارات الإسرائيلية

وصول أكثر من 40 شهيدًا إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلى

إذاعة جيش الاحتلال: سقوط صاروخين فى سديروت دون وقوع إصابات

"أمر مرعب".. الصحة العالمية تجدد دعواها لوقف النار فى قطاع غزة

سفير مصر فى الأردن: العملية الانتخابية فى عمان تتم بكل سهولة ويسر

قوات الاحتلال تخطر المواطنين بهدم بناية سكنية شرق القدس المحتلة

"الوطنية للانتخابات" تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الثالث (بث مباشر)

الأكثر قراءة

عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

بعد توجه البنك المركزى للتدخل.. ارتباك فى السوق السوداء لـ"الدولار"

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

هنا رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي| تغيير اللجنة الانتخابية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح