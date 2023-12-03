استشهاد 3 أطباء ومسعفين فى قصف للاحتلال على غزة

أفاد الدكتور أحمد مهنا، مدير مستشفى "العودة"، بارتقاء 3 أطباء ومسعفين في قصف شمالي قطاع غزة، اليوم، حسب فضائية "الغد" في نبأ عاجل.

"أطباء بلا حدود" تفقد طبيبين خلال عملهما فى مستشفى العودة

وفي السياق، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، الخميس الماضي، إن الهدنة غير كافية إلا إذا أدت إلى وقفٍ كامل وغير مشروط لإطلاق النار، فيما كشفت عن أن إسرائيل استهدفت عياداتها في محيط مستشفى الشفاء.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن أنها فقدت اثنين من أطبائها خلال عملهما في مستشفى العودة.