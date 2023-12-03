الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة: حجم مشاركة المصريين بانتخابات الرئاسة في الخارج عبور جديد بالوطن وسط الأزمات

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،على تقديرها التام لمشاهد تدفق جموع الناخبين وآلاف المصريين للتصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية قائلة: إنه تصويت جديد على الجمهورية الجديدة.

تجرى بكل حيادية بين مختلف المرشحين

وقالت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إقبال المصريين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى بكل حيادية بين مختلف المرشحين، يحسب للقيادة السيايسية والدولة المصرية، التي حرصت على إجراء الانتخابات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

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"إكسترا نيوز": اليونان الأعلى من بين تصويت أبناء الجالية المصرية في أوروبا

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الانتخابات الرئاسية 2024.. اليونان أعلى نسبة تصويت فى أوروبا (فيديو)

وشددت التمامى، ان، الإنتخابات الرئاسية، تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك ضد الدولة المصرية، ولذك فإنجاحها عبور بالوطن للأمام ولفترة مزدهرة جديدة.

واختتمت، أن الانتخابات الرئاسية، استحقاق دستوري ووطني ومصر كانت ولا تزال تصر على اجراء كافة الاستحقاقات في وقتها انطلاقا من ايمان تام بالوطن وضرورة استقراره وأمنه.

 

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