الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية 2024.. اليونان أعلى نسبة تصويت فى أوروبا (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية فى اليونان

تصدرت اليونان أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بين دول أوروبا.

وشهدت سفارة مصر فى اليونان إقبالا متزايدا على مدار الساعة لأبناء الجالية للتصويت فى انتخابات الرئاسة في الأيام الثلاثة من تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالًا ملحوظًا بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولًا إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

 

 

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