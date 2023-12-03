الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى ضيف "فى المساء مع قصواء"

قصواء
قصواء

يحل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ضيفًا على الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC".

يأتي ذلك عقب الانتهاء رسميًا من أعمال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، وقبل أيام من بدء أعمال التصويت فى الداخل والمقرر لها الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام.

يتحدث المستشار محمود فوزي، عن الملامح الرئيسية لرؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بجانب جهود الحملة علي مدار الفترة الماضية وجهودها أيضًا خلال الأيام المقبلة في ضوء عملها المتواصل وغير النمطي.

المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية الإعلامية قصواء الخلالي cbc المصريين

مواد متعلقة

حنان مطاوع: "صوت وصورة" توعوي.. ومشاهد العمل كانت صعبة بسبب الشخصية

رامى جمال يتصدر ترند يوتيوب بأحدث أغانيه "جيت متأخر"

آيتن عامر تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالسعودية

بأغنية لاعب المصارعة جون سينا.. أحمد العوضي داخل كواليس "الإسكندراني" (فيديو)

قناة "CBC" تطلق تغطية خاصة لتصويت المصريين بالخارج

أحمد حلمي يتصدر الأكثر مشاهدة على "watch it" بسبب "لعب عيال"

ماجد الكدواني يهدد محمد إمام بالسلاح في بوستر "أبو نسب"

عمرو محمود ياسين لـ"الدستور": اتفاقية الـ1000 حلقة تعمل على نشر الفن المصرى فى العالم

الأكثر قراءة

عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

القاهرة الإخبارية: 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

خطاب أمريكى شديد اللهجة لـ إسرائيل.. ماذا حدث فى اجتماع كامالا هاريس والسيسى؟

الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات فى 16 مقرًا انتخابيًا بالخارج

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

بعد تجديد وديعتى الإمارات والكويت.. خبراء: "يؤكد ثقة دول الخليج فى مسيرة مصر السياسية والاقتصادية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح