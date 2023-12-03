رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى ضيف "فى المساء مع قصواء"

يحل المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ضيفًا على الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC".

يأتي ذلك عقب الانتهاء رسميًا من أعمال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، وقبل أيام من بدء أعمال التصويت فى الداخل والمقرر لها الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام.

يتحدث المستشار محمود فوزي، عن الملامح الرئيسية لرؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بجانب جهود الحملة علي مدار الفترة الماضية وجهودها أيضًا خلال الأيام المقبلة في ضوء عملها المتواصل وغير النمطي.