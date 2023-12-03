الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون في باكستان يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصل أبناء الجالية المصرية في باكستان التوافد على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية، اليوم الأحد، للتصويت في اليوم الثالث على التوالي، في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت يوم الجمعة الماضية للمصريين بالخارج.

وفتحت السفارة المصرية في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام المصريين المقيمين بالأراضي الباكستانية لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي انطلقت من يوم الجمعة الماضية لمدة ثلاثة أيام.

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي وغيرها التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج للمشاركة في الانتخابات.

المصريون فى باكستان يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

https://youtu.be/GDptkWvUlGM

الانتخابات الرئاسية 

والجدير بالذكر، يطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم الأحد غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بداية من يوم الجمعة الماضي حتى اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، أيام تصويت المصريين فى الخارج.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة الماضية واليوم الأحد آخر أيام التصويت، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.

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