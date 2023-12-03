ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، عن ارتداء قائد الفريق شارة دعم المثلية الجنسية، أمام فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره فولهام على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يُعلن ارتداء قائد الفريق شارة دعم المثلية الجنسية

وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا عبر حسابه، أكد خلاله ارتداء قادة الفريق لمنافسات الرجال والسيدات شارة دعم المثلية الجنسية.

ومن المنتظر أن يرتدي النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، شارة دعم المثلية الجنسية بصفته قائدًا للفريق.

محمد صلاح يرفض المشاركة أو ارتداء شارة دعم المثلية الجنسية

يذكر أن محمد صلاح، نجم ليفربول، رفض ارتداء شارة قيادة دعم المثلية الجنسية خلال السنوات الماضية، حتى في حال إصابة فان دايك أو ترينت ألكسندر أرنولد -القائد الثاني لليفربول-، فإن "مو" سيرتدي الشارة التقليدية للفريق.

وكان محمد صلاح قد ارتدى شارة الفريق في مباراة ليفربول أمام لاسك لينز النمساوي، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

وتُعد هذه المرة الخامسة التي ارتدى فيها محمد صلاح شارة قيادة ليفربول، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في عام 2017.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناةbeIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

- ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وأرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.

- بينما يتواجد فريق فولهام حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.