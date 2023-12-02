لو فاتك التريند| الرئيس: نرفض سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.. والأهلي يكشف موقف مشاركة محمد عبدالمنعم بمونديال الأندية

تعددت أخبار التريند اليوم السبت ما بين أخبار عن فلسطين وانتخابات الرئاسة في الخارج وسياسة واقتصاد ورياضة وفن، وتكشف “الدستور” أبرزها في التقرير التالي.

الرئيس السيسى: نرفض سياسة العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، ورفض بلاده لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي.

للمزيد اضغط هنا

مكتب نتنياهو: استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

للمزيد اضغط هنا

فى الانتخابات الرئاسية 2024.. أطفال مصر بالخارج يختارون أن "تحيا مصر "

لا يحق لهم التصويت، ولا يحق لهم أن يضعوا بطاقات الاقتراع في صناديق الانتخابات، لكنهم قرروا أن يكون لهم صوت وكلمة تجسدها صورة يشهد لها العالم بأثره، ولمستقبلهم قرر أطفال مصر وجيلها الواعد أن يكون اختيارهم في الانتخابات الرئاسية 2024 على طريقتهم، فقد اختاروا بعلم مصر الذى حملوه على أكتافهم وبين أياديهم الصغيرة داخل مراكز الاقتراع باللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر أن يبعثوا برسالة حب وتأييد لقيادة مصر التي يتطلعون إليها.

للمزيد اضغط هنا

رسميا.. باريس سان جيرمان يستضيف كأس السوبر الفرنسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، استضافته النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الفرنسي 2023.

للمزيد اضغط هنا

وزارة المالية: تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

عقدت وزارة المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك في إطار إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة الـ ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل يرتكز على تكافؤ الفرص.

للمزيد اضغط هنا

عاجل.. الأهلى يكشف موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة فى مونديال الأندية بالسعودية (خاص)

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نتيجة الأشعة التي يخضع لها محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد العودة المنتظرة لبعثة الفريق من تنزانيا من أجل تحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في حسابات الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

للمزيد اضغط هنا

ماجد المصري: فكرة الأمراض النفسية جديدة على الدراما المصرية

يجسد الفنان ماجد المصري في حكاية "ريش أبيض"، شخصية دكتور راجح مظهر ضمن أحداث الحكاية الأولى من مسلسل "حدث بالفعل"، وهو دكتور اقتصاد، وهو يظهر بشخصية رجل مضطرب نفسيًا، ومتزوج من الفنانة بسمة وابنته تكون الفنانة الشابة رنا رئيس ضمن أحداث الحكاية.

للمزيد اضغط هنا