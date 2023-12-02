السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| الرئيس: نرفض سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.. والأهلي يكشف موقف مشاركة محمد عبدالمنعم بمونديال الأندية

ارشيفية
ارشيفية

تعددت أخبار التريند اليوم السبت ما بين أخبار عن فلسطين وانتخابات الرئاسة في الخارج وسياسة واقتصاد ورياضة وفن، وتكشف “الدستور” أبرزها في التقرير التالي.

الرئيس السيسى: نرفض سياسة العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، ورفض بلاده لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي.

للمزيد اضغط هنا 

مكتب نتنياهو: استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

للمزيد اضغط هنا

لو فاتك التريند|الخارجية الأمريكية: واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة..ومتحدث الاحتلال: جهزنا قائمة بـ50 أسيرًا فلسطينيًا

فى الانتخابات الرئاسية 2024.. أطفال مصر بالخارج يختارون أن "تحيا مصر"

لا يحق لهم التصويت، ولا يحق لهم أن يضعوا بطاقات الاقتراع في صناديق الانتخابات، لكنهم قرروا أن يكون لهم صوت وكلمة تجسدها صورة يشهد لها العالم بأثره، ولمستقبلهم قرر أطفال مصر وجيلها الواعد أن يكون اختيارهم في  الانتخابات الرئاسية 2024 على طريقتهم، فقد اختاروا بعلم مصر الذى حملوه على أكتافهم وبين أياديهم الصغيرة داخل مراكز الاقتراع باللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر أن يبعثوا برسالة حب وتأييد لقيادة مصر التي يتطلعون إليها.

للمزيد اضغط هنا

رسميا.. باريس سان جيرمان يستضيف كأس السوبر الفرنسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، استضافته النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الفرنسي 2023.

للمزيد اضغط هنا

وزارة المالية: تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

عقدت وزارة المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك في إطار إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة الـ ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل يرتكز على تكافؤ الفرص.

للمزيد اضغط هنا

عاجل.. الأهلى يكشف موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة فى مونديال الأندية بالسعودية (خاص)

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نتيجة الأشعة التي يخضع لها محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد العودة المنتظرة لبعثة الفريق من تنزانيا من أجل تحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في حسابات الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

للمزيد اضغط هنا 

ماجد المصري: فكرة الأمراض النفسية جديدة على الدراما المصرية

يجسد الفنان ماجد المصري في حكاية "ريش أبيض"، شخصية دكتور راجح مظهر ضمن أحداث الحكاية الأولى من مسلسل "حدث بالفعل"، وهو دكتور اقتصاد، وهو يظهر بشخصية رجل مضطرب نفسيًا، ومتزوج من الفنانة بسمة وابنته تكون الفنانة الشابة رنا رئيس ضمن أحداث الحكاية.

للمزيد اضغط هنا 

فلسطين انتخابات الرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اطفال مصر تحيا مصر

مواد متعلقة

لتوعية التلاميذ بأهميتها.. محاكاة للانتخابات الرئاسية بالمدارس الحكومية (صور)

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

مصرية بفرنسا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية صورة عظيمة للشعب المصري بالخارج

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة