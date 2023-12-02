السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نرفض سياسة العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، ورفض بلاده لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي.

وأكد الرئيس السيسي على تسوية القضية الفلسطينية من خلال حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن شكرها لمصر وتقديرها لقيادتها على المساهمة في التوصل للهدنة في غزة، وتبادل المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وتوافقا على خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على التهدئة، وحماية المدنيين، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للمدنيين.

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