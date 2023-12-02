عاجل.. الأهلى يكشف موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة فى مونديال الأندية بالسعودية (خاص)

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نتيجة الأشعة التي يخضع لها محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد العودة المنتظرة لبعثة الفريق من تنزانيا من أجل تحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في حسابات الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الأهلي أمس بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم، حيث يغيب عن مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز التنزاني بعدما رفض الجهاز الطبي برئاسة أحمد جاب الله، طلب اللاعب بالحصول علي المسكنات من أجل المشاركة في المباراة، حيث يغيب بشكل مبدئي من أسبوع إلى أسبوعين على أقصى تقدير.

وأكد خالد بيبو، مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نتيجة الأشعة التي سيخضع لها اللاعب في القاهرة ستحدد بشكل نهائي موقفه سواء من المشاركة في أمام بطل الجزائر واللحاق ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية من عدمه.

وأضاف مدير الكرة أن الأمور لم تتضح حتى الآن رغم أن طبيب الفريق أكد أن الإصابة ليست مقلقة، وأن فترة الغياب لن تكون كبيرة، وأن الأشعة ستحدد مدة غيابه وفترة تأهيله للمشاركة مع الفريق.

وكان مارسيل كولر قد استبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا بجانب غياب محمد عبدالمنعم بسبب تعرضه للإصابة خلال مران الفريق الأخير الذي أقيم أمس الجمعة، وهم مصطفى مخلوف وأكرم توفيق ومعتز محمد ومحمود متولي وكريم نيدفيد وكريستو ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد زعلوك وأحمد عبدالقادر.

رئيس البعثة يطمئن على ترتيبات مباراة الأهلى ويانج أفريكانز

من ناحية أخرى، عقد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، عدة جلسات مع خالد بيبو، مدير الكرة وأعضاء الجهاز الإداري، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد مغادرة بعثة الفريق تنزانيا عقب مواجهة يانج أفريكانز الليلة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي تنزانيا مباشرة عقب انتهاء المباراة للعودة على متن طائرة خاصة إلى القاهرة.