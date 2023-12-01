"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

تعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، للإصابة، خلال تدريبات الفريق، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز، غدًا السبت، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD.

إصابة محمد عبدالمنعم بالتواء في الكاحل

وأثناء جلسة الفريق التدريبية، تعرض عبد المنعم للإصابة بعد لعبة مشتركة، ليسقط على الأرض متألمًا.

وغادر عبدالمنعم تدريبات الفريق باكيًا من شدة الألم، ليتوجه لأقرب مستشفى للخضوع للفحوصات الطبية والأشعة لتحديد حجم إصابته.

وجاء التشخيص المبدئي لعبدالمنعم، الإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر، على أن تُبين أشعة الرنين مدى وحجم الإصابة وموقفه من مباراة يانج أفريكانز ومدة غيابه عن الملاعب بشكل عام،