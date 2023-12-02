السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يستضيف كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، استضافته النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الفرنسي 2023.

وحسبما ذكر النادي الباريسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن مباراة كأس السوبر الفرنسي، ستقام يوم الأربعاء 3 يناير المقبل، في تمام الساعة 20:45 في ملعب «بارك دو برانس» في باريس.

وستجمع النسخة الثامنة والعشرين من بطولة السوبر الفرنسي، بين باريس سان جيرمان (حامل لقب الدوري)، وتولوز بطل كأس فرنسا.

وكان باريس سان جيرمان، قد توج بالنسخة الماضية لكأس السوبر الفرنسي، وذلك عقب تغلبه على نانت، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في 31 يوليو من العام الماضي.

ويعد باريس سان جيرمان، هو صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة كأس السوبر الفرنسي، برصيد 11 لقبًا.

بينما لم يسبق لتولوز، أن أحرز من قبل لقب البطولة، حيث اكتفي بالتواجد وصيفًا مرة واحدة عام 1957.

باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسي السوبر الفرنسي تولوز نانت

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