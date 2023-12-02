السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماجد المصرى: فكرة الأمراض النفسية جديدة على الدراما المصرية

ماجد المصري
ماجد المصري

يجسد الفنان ماجد المصري في حكاية "ريش أبيض"، شخصية دكتور راجح مظهر ضمن أحداث الحكاية الأولى من مسلسل "حدث بالفعل"، وهو دكتور اقتصاد، وهو يظهر بشخصية رجل مضطرب نفسيًا، ومتزوج من الفنانة بسمة وابنته تكون الفنانة الشابة رنا رئيس ضمن أحداث الحكاية.

وتحمس الفنان ماجد المصري لحكاية ريش أبيض، بمجرد أن قرأ السيناريو، خاصة أنها فكرتها جديدة ومختلفة بعالم الدراما في مصر، وهي الحديث عن أمراض نفسية بعينها وأن هؤلاء المرضي من الممكن أن يكونوا وسطنا دون أن نشعر بهم، ونتعامل معهم بشكل يومي ومستمر.

وتابع ماجد المصري قائلًا: "شخصية دكتور راجح مظهر، هي شخصية غريبة وله دماغ خاصة به، وكل حاجة بيحسبها على طريقة شغله، فالبتالي كل هذا سيؤثر على أسرته، ومن كثرة الضغط الممارس عليه من زوجته يُولد لديه الانفجار والتغير المفاجئ في شخصيته، وكنت واثقًا أن حدودته هتخطف الناس".

وعن عرض المسلسل عبر شاشات التليفزيون من خلال قناة "cbc"، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال: "أكيد سعيد جدًا بهذا، لأنه سيتيح الفرصة لعدد أكبر من الجمهور لمشاهدة المسلسل، وبالتالي سيعود لتصدر الترند من جديد، ويهتم بشريحة أكبر ومختلفة لمشاهدته".

وعن رد فعل الناس، أكد أنه يتوقع أن ينال إعجاب الجمهور، لأن فكرته جديدة والشعب المصري مثقف فنيًا، وعاشق للأفكار الجديدة والمختلفة، لذا تفاعلوا معه بشكل كبير، ولم تزعجه فكرة صناعة الكوميكس عليه، عبر مواقع التواصل المختلفة، بل هذا يعبر عن نجاح العمل.

حكاية ريش أبيض

وعن تحضيره للشخصية، أكد أنه قرأ السيناريو أكثر من مرة ومن ثم جلس مع مخرج العمل، هشام الرشيدي، للتحضيرات عليه، لمعرفة النقاط والطريقة التي يجب عليه أن يتعامل بها كدكتور اقتصاد، خاصة أنه كان يجب عليه إيصال فكرة الحكاية في 3 حلقات فقط.

الفنان ماجد المصري حكاية ريش أبيض ريش ابيض فكرة الأمراض النفسية عالم الدراما المصرية أحداث الحكاية الأولى حدث بالفعل

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