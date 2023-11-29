الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤلف "حدث بالفعل" يكشف لـ"الدستور" حقيقة التحضير للجزء الثاني منه

مسلسل حدث بالفعل
مسلسل حدث بالفعل

كشف الكاتب والسيناريست فادي النجار، عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل "حدث بالفعل"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول بعد عرض 4 حكايات منه كل حكاية عبارة  عن 3 حلقات فقط، ليكون مجموع 15 حلقة.

وتابع “النجار” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "حاليًا أعمل على كتابة الجزء الثاني من مسلسل حدث بالفعل، وسيكون مختلف إلا أن الكونسبت واحد، وهو عن الأمراض النفسية التي تتحوّل لجرائم، وسيكون الجديد في هذا الجزء أن الحلقات ستكون خماسية وليست ثلاثية".

وأكد فادي النجار أنه لديه أكثر من 100 جريمة وقعت بسبب المرض النفسي يعمل على تطويعها دراميًا لتناسب المشاهد وعرضها عبر المنصات الرقمية وشاشات التفلزيون، لذا من المقرر أن يكون هناك عدة أجزاء من المسلسل خلال الفترات المقبلة.

مسلسل حدث بالفعل

تبدأ شبكة قنوات cbc في عرض حكايات مسلسل حدث بالفعل يوم السبت المقبل 2 ديسمبر، ويعرض مسلسل حدث بالفعل على   قناة cbc  العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا. 

يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مواعيد عرض حكايات مسلسل حدث بالفعل على شاشة CBC

السبت.. عرض أولى حكايات "حدث بالفعل" على CBC

حكاية ريش أبيض

تبدأ قنوات cbc في عرض الحكاية الأولى "ريش أبيض" مسلسل "حدث بالفعل"، وهي من بطولة الفنان ماجد المصري، ورنا رئيس وبسمة، أحمد عبدالله محمود، وهي من تأليف فادي النجاروإخراج محمد هشام الرشيدي.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل 

مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -  كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

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مواعيد عرض حكايات مسلسل حدث بالفعل على شاشة CBC

مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" على قناة CBC

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