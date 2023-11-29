الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|الخارجية الأمريكية: واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة..ومتحدث الاحتلال: جهزنا قائمة بـ50 أسيرًا فلسطينيًا

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند، اليوم الاربعاء ما بين أخبار عن فلسطين وسياسة واقتصاد ورياضة وفن، وفى هذا السياق تكشف “الدستور” أبرز أخبار التريند.

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال فى جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم التركيز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في قطاع غزة لتوصيل مزيد من المساعدات.

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متحدث حكومة الاحتلال: جهزنا قائمة بـ50 أسيرًا فلسطينيًا للإفراج عنهم

أكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن التقديرات تشير لاستمرار احتجاز 161 إسرائيليا في غزة، موضحا أنهم جهزوا قائمة بـ50 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم.

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ضياء رشوان: الهدنة سرت دون عوائق بعد مدها يومين

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدنة الفلسطينية الإسرئيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

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أخر أخبار الهدنة في غزة| مباحثات التمديد الثاني واستمرار تبادل الأسرى

حماس: لم نطلق سراح أي من الإسرائيليين الرجال سوى "كريفوي"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح روني كريفوي، ضمن المحتجزين لدى حماس وهو روسي الأصل، وذلك تقديرًا  لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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مهاجم بلجيكى على طاولة كولر فى الأهلى للتعاقد معه خلال الشتاء

دخل البلجيكي شارلي موسوندا جناح فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي الحالي دائرة اهتمامات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تمهيدًا لضمه في يناير المقبل.

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أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسله "بيت الرفاعي" الأسبوع المقبل

انتهى الفنان أمير كرارة من تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "بيت الرفاعي" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

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مع بدء تطبيقه.. الصمت الانتخابى وعقوبة مخالفة شروطه

تنطلق بعد غدٍ الجمعة، ولمدة 3 أيام، الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مع التزام بفترة الصمت الانتخابي لمواطني الخارج بدءًا من الثانية عشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكل دولة.

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فلسطين الصحة الفلسطينية الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية الامريكي

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