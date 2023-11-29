الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أخر أخبار الهدنة في غزة| مباحثات التمديد الثاني واستمرار تبادل الأسرى

الأسرى
الأسرى

تنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، فيما أنظار العالم متجهة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.. إليكم اخر اخبار الهدنة في غزة

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وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة في غزة

مصادر تكشف موافقة حماس على تمديد الهدنة

ومن بين أبرز أخبار الهدنة في غزة اليوم الأربعاء، ما كشفته مصادر مطلعة حول إبلاغ "حماس" الوسطاء "مصر وقطر" بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام إضافيين.

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حماس توافق على تمديد الهدنة 4 أيام أخرى

اخر أخبار الهدنة في غزة: إطلاق سراح مزيد من الرهائن

ومن المتوقع أن تطلق حماس وإسرائيل سراح المزيد من المحتجزين والأسرى يوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير من الهدنة المطولة التي استمرت ستة أيام.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تعتزم حماس إطلاق سراحهم.

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مكتب نتنياهو: المحتجزون الـ12 المفرج عنهم عادوا إلى إسرائيل

تفاهم مبدئي على تمديد الهدنة في غزة 

فيما أفادت تقارير حديثة تتناول اخبار الهدنة في غزة، أنه تم التوصل إلى تفاهم مبدئي لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين، بنفس الشروط المعمول بها حاليا.

أفادت أخر أخبار الهدنة في غزة، أن المفاوضات بشأن التمديد الثاني المحتمل لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس تشمل الآن رجالا وجنودا.

وقالت تقارير إن إسرائيل لن توافق على أي نقاش حول صفقة الرهائن الجديدة قبل التنفيذ الكامل للاتفاق الحالي وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

تعرض مدينة جنين لمداهمة من قوات الاحتلال

ووردت أنباء عن تعرض مدينة جنين بالضفة الغربية لمداهمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرت اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال وعناصر من الفصائل الفلسطينية، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل.

وقال كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن جيش الاحتلال “نفذ عملية توغل في مخيم جنين للاجئين”.

معارك في غزة بالرغم من الهدنة

وتضمنت أخر أخبار الهدنة في غزة اليوم الاربعاء، تردد أنباء عن وقوع بعض المعارك في غزة على الرغم من تمديد الهدنة.

وتقول إسرائيل إن عددا من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة في غزة بعد "تفجير ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في موقعين مختلفين".

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