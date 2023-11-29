وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة فى غزة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم التركيز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في قطاع غزة لتوصيل مزيد من المساعدات.

نسعى لتخفيف معاناة المدنيين في غزة

وقال بلينكن، وفق نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل مغادرة الأجانب من قطاع غزة، فيما تسعى للحد من عدد الضحايا بين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن اجتماع الناتو سيناقش الأزمة في غزة والوضع بالشرق الأوسط، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

بحث تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

وفي السياق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع، من أجل بحث تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتتضمن الزيارة الخاصة لوزير خارجية الولايات المتحدة، المساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

ويناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الشركاء في المنطقة العربية مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة، والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة.